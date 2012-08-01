Microsoft снизит комиссию с продаж ПК-игр в Microsoft Store до 12%
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Сегодня, 19:14
- Просмотров: 61
Подразделение Xbox находится на подъеме в последние пару лет, и большая часть инвестиций, сделанных компанией, сосредоточена на опыте для пользователей ПК. В 2019 году компания представила новое приложение Xbox с целью объединить игры Xbox и социальные функции в более привлекательном интерфейсе, чем то, что предлагает Microsoft Store, и даже добавила поддержку модов в прошлом году, сделав его намного более похожим на другие цифровые магазины на ПК.
Теперь все становится более интересным для разработчиков, так как Microsoft объявила о новых условиях для игр в Microsoft Store для ПК. С 1 августа разработчики игр будут получать 88% дохода от продажи своих игр в Microsoft Store, вместо 70%, которые Microsoft предлагала до сих пор. Этот показатель соответствует показателю Epic Games Store, который становится все более популярным среди разработчиков, в том числе благодаря такому привлекательному снижению доходов.
Если говорить про конечных пользователей, то компания также кратко коснулась предстоящих улучшений в загрузке игр, Microsoft заявляет, что в течение следующих нескольких месяцев она обеспечит «повышенную надежность и более быструю скорость загрузки» для геймеров, и вскоре она расскажет об этом более подробно. Однако это вполне может означать более широкие улучшения в Microsoft Store.
Microsoft также объявила сегодня, что в Halo Infinite будет реализована кросс-игра между ПК и Xbox, а также специальные функции для ПК, которые сделают игру на платформе удобнее.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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