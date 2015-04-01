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Microsoft Edge теперь можно загрузить из Microsoft Store в Windows 11

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Сегодня, 15:21
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Инсайдеры Windows начали видеть веб-браузер Microsoft Edge в Microsoft Store для Windows 11. Инсайдеры могут нажать на кнопку «Установить» и загрузить Edge, как и любое другое приложение магазина.



После загрузки установщик отобразит всплывающее окно с запросом разрешения администратора на установку веб-браузера Edge. В настоящее время неясно, планирует ли Microsoft поставлять обновления Edge через Microsoft Store, но это будет иметь смысл и упростит процесс обновления всех сторонних приложений Microsoft.



Более того, в новом магазине также размещено множество расширений для Edge, включая LastPass, что позволяет пользователям загружать расширения непосредственно из Microsoft Store.



Наконец, Microsoft также тестирует бета-версию DevTools для Microsoft Edge. Текущая версия, доступная в Microsoft Store, похожа на публичную версию, но можно ожидать, что Microsoft добавит новые функции в бета-приложение в будущем.



Ожидается, что в ближайшие месяцы Microsoft добавит больше приложений, а также Amazon App Store. Согласно недавним утечкам, Microsoft должна выпустить Windows 11 в октябре 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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