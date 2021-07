Microsoft Store for Business and Education не поддерживаются в Windows 11

Компания Microsoft объявила о захватывающих планах, которые объединят возможности управления Microsoft Endpoint Manager, новый Microsoft Store и гибкость Windows Package Manager. Эти планы расширяют возможности нового Microsoft Store, который скоро появится как в Windows 11, так и в Windows 10.Вы сказали, что хотите контролировать, какие приложения и игры загружают пользователи в вашей организации. Microsoft создала Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education, что позволяет вам делать определенные приложения доступными в вашем собственном приватном магазине. Microsoft связала Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education с соответствующими облачными службами Intune и Intune for Education, чтобы упростить вам доставку приложений магазина на свои конечные точки с помощью тех же инструментов, которые вы уже использовали для управления устройствами.А теперь Microsoft учитывает ваши отзывы в других областях:Начиная с первой половины 2022 года вы сможете находить приложения во всем каталоге Microsoft Store и развертывать их на своих управляемых устройствах из Microsoft Intune или вашего решения для unified endpoint management (UEM). Это будет включать поддержку всех новых (и существующих) типов приложений, поступающих в новый Microsoft Store, включая Win32, .NET, Universal Windows Platform (UWP) и Progressive Web Apps (PWAs).Для неуправляемых устройств вы также можете использовать новый инструмент командной строки WinGet в Windows Package Manager, чтобы найти и установить свои приложения.Учитывая новые возможности, описанные в этой новости, Microsoft также объявляет, что Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education, какими вы их знаете сегодня, будут упразднены в первом квартале 2023 года. Вы можете продолжать использовать текущие возможности для бесплатных приложений до этого времени. В Windows 11 не будет поддержки Microsoft Store for Business и Education. Однако администраторы по-прежнему могут использовать подключение к Store for Business и Education из своего решения UEM для развертывания приложений на управляемых устройствах с Windows 11 до тех пор, пока они не выйдут из эксплуатации в 2023 году.На Microsoft Build 2020 Microsoft анонсировала Windows Package Manager, который позволяет разработчикам обнаруживать, устанавливать, обновлять, удалять и настраивать приложения в Windows 10. В мае 2021 года Microsoft представила Windows Package Manager v1.0 и поддержку групповой политики.Windows Package Manager — это открытый набор API-интерфейсов, который можно интегрировать с любым унифицированным решением для управления конечными точками, включая Intune. Организации также могут выбрать прямую интеграцию с этими API-интерфейсами для создания собственного решения для удовлетворения своих потребностей и для неуправляемых устройств.Инструмент командной строки WinGet — это внешний или клиентский интерфейс службы Windows Package Manager, которая сама по себе представляет собой комплексное решение, состоящее из инструмента командной строки и набора дополнительных служб для установки и управления приложениями в Windows 10.Теперь Microsoft рада объявить о следующем этапе этой эволюции.Во—первых, вы все еще можете централизованно управлять приложениями и развертывать их на своих конечных точках Windows 10, а позже в этом году и Windows 11. Windows Package Manager может упростить этот процесс.Используйте Windows Package Managerс помощью инструмента командной строки winget для запроса единого каталога публичных приложений через новый Microsoft Store для приложений, созданных сторонними разработчиками ISV, независимо от платформы приложений и технологии упаковки, включая Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, Reactive Native, Java и PWAs;Используйте Windows Package Manager с помощью инструмента командной строки winget для запроса своего приватного репозитория приложений;Затем наступает самое лучшее. Когда все будет готово, вы можете использовать Intune или свое решение UEM для простого управления как публичными, так и приватными каталогами приложений.Microsoft планирует выпустить эти возможности в качестве предварительной версии в первой половине 2022 календарного года, а общедоступность нацелена на вторую половину 2022 года.В процессе работы над Windows Package Manager есть несколько ключевых этапов, над которыми Microsoft работает, чтобы улучшить общий опыт управления коммерческими приложениями:• Windows Package Manager v1.0: общедоступен;• Интеграция Intune со службой Windows Package Manager, вашим приватным репозиторием приложений и новым Microsoft Store: Public Preview (ожидается в первом полугодии 2022 г.);• Интеграция Intune со службой Windows Package Manager, вашим приватным репозиторием приложений и новым Microsoft Store: Общедоступность (ожидается во второй половине 2022 г.);• Прекращение использования Microsoft Store for Business и Education for Windows 10: ожидается в первом квартале 2023 года;Узнать другие подробности можно здесь