Microsoft Store for Business and Education не поддерживаются в Windows 11
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Сегодня, 12:21
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Компания Microsoft объявила о захватывающих планах, которые объединят возможности управления Microsoft Endpoint Manager, новый Microsoft Store и гибкость Windows Package Manager. Эти планы расширяют возможности нового Microsoft Store, который скоро появится как в Windows 11, так и в Windows 10.
Ваши предложения важны
Вы сказали, что хотите контролировать, какие приложения и игры загружают пользователи в вашей организации. Microsoft создала Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education, что позволяет вам делать определенные приложения доступными в вашем собственном приватном магазине. Microsoft связала Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education с соответствующими облачными службами Intune и Intune for Education, чтобы упростить вам доставку приложений магазина на свои конечные точки с помощью тех же инструментов, которые вы уже использовали для управления устройствами.
А теперь Microsoft учитывает ваши отзывы в других областях:
Начиная с первой половины 2022 года вы сможете находить приложения во всем каталоге Microsoft Store и развертывать их на своих управляемых устройствах из Microsoft Intune или вашего решения для unified endpoint management (UEM). Это будет включать поддержку всех новых (и существующих) типов приложений, поступающих в новый Microsoft Store, включая Win32, .NET, Universal Windows Platform (UWP) и Progressive Web Apps (PWAs).
Для неуправляемых устройств вы также можете использовать новый инструмент командной строки WinGet в Windows Package Manager, чтобы найти и установить свои приложения.
Учитывая новые возможности, описанные в этой новости, Microsoft также объявляет, что Microsoft Store for Business и Microsoft Store for Education, какими вы их знаете сегодня, будут упразднены в первом квартале 2023 года. Вы можете продолжать использовать текущие возможности для бесплатных приложений до этого времени. В Windows 11 не будет поддержки Microsoft Store for Business и Education. Однако администраторы по-прежнему могут использовать подключение к Store for Business и Education из своего решения UEM для развертывания приложений на управляемых устройствах с Windows 11 до тех пор, пока они не выйдут из эксплуатации в 2023 году.
Следующая эволюция: Windows Package Manager, новый Microsoft Store и Microsoft Intune
На Microsoft Build 2020 Microsoft анонсировала Windows Package Manager, который позволяет разработчикам обнаруживать, устанавливать, обновлять, удалять и настраивать приложения в Windows 10. В мае 2021 года Microsoft представила Windows Package Manager v1.0 и поддержку групповой политики.
Windows Package Manager — это открытый набор API-интерфейсов, который можно интегрировать с любым унифицированным решением для управления конечными точками, включая Intune. Организации также могут выбрать прямую интеграцию с этими API-интерфейсами для создания собственного решения для удовлетворения своих потребностей и для неуправляемых устройств.
Инструмент командной строки WinGet — это внешний или клиентский интерфейс службы Windows Package Manager, которая сама по себе представляет собой комплексное решение, состоящее из инструмента командной строки и набора дополнительных служб для установки и управления приложениями в Windows 10.
Теперь Microsoft рада объявить о следующем этапе этой эволюции.
Во—первых, вы все еще можете централизованно управлять приложениями и развертывать их на своих конечных точках Windows 10, а позже в этом году и Windows 11. Windows Package Manager может упростить этот процесс.
• Публичные приложения (публичные приложения от независимого поставщика программного обеспечения): Используйте Windows Package Managerс помощью инструмента командной строки winget для запроса единого каталога публичных приложений через новый Microsoft Store для приложений, созданных сторонними разработчиками ISV, независимо от платформы приложений и технологии упаковки, включая Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, Reactive Native, Java и PWAs;
• Приватные приложения (внутренние бизнес-приложения): Используйте Windows Package Manager с помощью инструмента командной строки winget для запроса своего приватного репозитория приложений;
Затем наступает самое лучшее. Когда все будет готово, вы можете использовать Intune или свое решение UEM для простого управления как публичными, так и приватными каталогами приложений.
Microsoft планирует выпустить эти возможности в качестве предварительной версии в первой половине 2022 календарного года, а общедоступность нацелена на вторую половину 2022 года.
Как мы туда доберемся
В процессе работы над Windows Package Manager есть несколько ключевых этапов, над которыми Microsoft работает, чтобы улучшить общий опыт управления коммерческими приложениями:
• Windows Package Manager v1.0: общедоступен;
• Интеграция Intune со службой Windows Package Manager, вашим приватным репозиторием приложений и новым Microsoft Store: Public Preview (ожидается в первом полугодии 2022 г.);
• Интеграция Intune со службой Windows Package Manager, вашим приватным репозиторием приложений и новым Microsoft Store: Общедоступность (ожидается во второй половине 2022 г.);
• Прекращение использования Microsoft Store for Business и Education for Windows 10: ожидается в первом квартале 2023 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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