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Microsoft Store в Windows 11 получил обновление

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 21:00
  • Просмотров: 123

Если вы проводите бета-тестирование Windows 11, то можете проверить наличие обновлений в Microsoft Store. Rudy Huyn из Microsoft, который стоит за новым интерфейсом магазина, недавно написал, что магазин получил обновление с упором на пользовательский интерфейс и некоторые дополнительные сюрпризы.



Начиная с версии 22107.1401.6.0, ресурс OnMSFT не заметил каких-либо серьезных изменений в Microsoft Store. Тем не менее, Huyn говорит, что большое внимание уделяется пользовательскому интерфейсу установки приложений, рейтингам и отзывам, а также мультимедийным PDP-файлам. В библиотеке также есть некоторые изменения, хотя в данный момент каких-либо серьезных изменений нет. Можно лишь отметить новую страницу обзора приложений, которая теперь появляется в верхней части списка приложений.

Microsoft Store в Windows 11 должен обновиться сам по себе после поиска обновлений приложений в разделе «Библиотека».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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