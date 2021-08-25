Обновление Microsoft Store для Windows 11 предоставляет правильные опции сортировки библиотеки
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: 25-08-2021, 21:14
- Просмотров: 252
Microsoft Store для Windows 11 стал немного лучше. Как указано на форуме Reddit, раздел библиотеки в магазине приложений Windows 11 теперь имеет правильные опции сортировки, помогая вам находить и загружать наиболее важные для вас приложения.
Как показано на изображении выше, обновление изменяет кнопку фильтров в библиотеке, чтобы она больше не вызывала гигантский выпадающий список. Вместо этого кнопка фильтров теперь стала меньше, показывая опции в компактном выпадающем меню.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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