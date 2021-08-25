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Обновление Microsoft Store для Windows 11 предоставляет правильные опции сортировки библиотеки

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: 25-08-2021, 21:14
  • Просмотров: 252

Microsoft Store для Windows 11 стал немного лучше. Как указано на форуме Reddit, раздел библиотеки в магазине приложений Windows 11 теперь имеет правильные опции сортировки, помогая вам находить и загружать наиболее важные для вас приложения.

Как показано на изображении выше, обновление изменяет кнопку фильтров в библиотеке, чтобы она больше не вызывала гигантский выпадающий список. Вместо этого кнопка фильтров теперь стала меньше, показывая опции в компактном выпадающем меню.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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