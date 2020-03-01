Приложение PowerToys появилось в Microsoft Store для Windows 11
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 19:18
- Просмотров: 139
Microsoft выпустила последнюю версию PowerToys в Microsoft Store для Windows 11. Это дает пользователям новый способ установки набора утилит, предназначенных для улучшения работы с Windows для опытных пользователей. Это также еще один шаг к тому, чтобы сделать Microsoft Store более полным.
Современный релиз PowerToys включает девять инструментов. Одним из самых последних дополнений является утилита PowerToys Awake, которая предотвращает переход вашего ПК в спящий режим до тех пор, пока он вам необходим. Существуют также такие утилиты, как PowerRename, Image Resizer, Color Picker и PowerToys Run.
Существует также экспериментальная утилита под названием Video Conference Mute, которая обеспечивает общесистемное отключение микрофона и управление веб-камерой. Цель состоит в том, чтобы позволить пользователям более легко отключать звук в любом приложении, которое они используют, без необходимости думать о различных способах сделать это в каждом приложении и без активного окна приложения.
До сих пор PowerToys можно было загрузить только через GitHub или с помощью менеджеров пакетов, таких как winget или Chocolatey. Доступность в Microsoft Store должна сделать его более доступным для пользователей Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
xda-developers.com
xda-developers.com
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