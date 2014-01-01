Компания Microsoft обновила Microsoft Store для Windows 11
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Сегодня, 16:26
- Просмотров: 0
Microsoft Store для Windows 11 обновился до версии 22109.1401.24.0.
• Microsoft Store для Windows 11 лишился тега Preview перед релизом Windows 11;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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