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Компания Microsoft обновила Microsoft Store для Windows 11

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Сегодня, 16:26
  • Просмотров: 0

Microsoft Store для Windows 11 обновился до версии 22109.1401.24.0.

• Microsoft Store для Windows 11 лишился тега Preview перед релизом Windows 11;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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