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Microsoft Store в Windows 11 теперь имеет мини-версию страницы приложения

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 21:08
  • Просмотров: 139

В Windows 11 Microsoft выпустила обновленную версию Microsoft Store. Это новое приложение Microsoft Store может отображать мини-версию страницы приложения в виде всплывающего окна. Это всплывающее окно будет отображать только основные сведения о приложении и кнопку одного действия для пользователей. Вместо того, чтобы открывать полное приложение Microsoft Store для загрузки приложения, потребители могут быстро и легко загрузить приложение через это новое всплывающее окно.

Вот схема URI для этого нового всплывающего окна:

ms-windows-store://pdp/?ProductId=9WZDNCRFHVJL&mode=mini


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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