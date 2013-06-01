Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обычные пользователи Windows 10 начнут получать обновлённый Microsoft Store с сегодняшнего дня

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 12:08
  • Просмотров: 216

Руди Хейн, главный архитектор Microsoft Store, опубликовал несколько хороших новостей, где объявил, что обновлённый Microsoft Store начнет развертываться для обычных пользователей Windows 10 с сегодняшнего дня. Пользователи, которые не получат обновление сразу, получат его позже, и Хайан уверяет, что это будет сделано «быстро».



Помимо переработанной эстетики, новый Microsoft Store поддерживает широкий спектр API и технологий, таких как Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java и Progressive Web Apps, которые должны облегчить жизнь разработчикам.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Store в Windows 11 получил обновление

Microsoft Store в Windows 11 получил обновление

Нативные объявления в Microsoft Advertising SDK

Нативные объявления в Microsoft Advertising SDK

Пользователи хотят видеть десктопные приложения в Windows Store

Пользователи хотят видеть десктопные приложения в Windows Store

Обновлённый дизайн Windows Store

Обновлённый дизайн Windows Store

В утёкших сборках Windows 8.1 доступен обновлённый Windows Store

В утёкших сборках Windows 8.1 доступен обновлённый Windows Store




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
+11  
Новостей: 13884
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083