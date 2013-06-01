Обычные пользователи Windows 10 начнут получать обновлённый Microsoft Store с сегодняшнего дня
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 12:08
- Просмотров: 216
Руди Хейн, главный архитектор Microsoft Store, опубликовал несколько хороших новостей, где объявил, что обновлённый Microsoft Store начнет развертываться для обычных пользователей Windows 10 с сегодняшнего дня. Пользователи, которые не получат обновление сразу, получат его позже, и Хайан уверяет, что это будет сделано «быстро».
The new Microsoft Store is coming to Windows 10 PCs!!!— Rudy Huyn (@RudyHuyn) November 11, 2021
This experience will be rolled out in phases for Windows 10 PC users (non-insiders)! If you don't get the update today, don't worry, it will come to you quickly!
Помимо переработанной эстетики, новый Microsoft Store поддерживает широкий спектр API и технологий, таких как Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java и Progressive Web Apps, которые должны облегчить жизнь разработчикам.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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