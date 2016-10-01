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Новый Microsoft Store теперь доступен на HoloLens и Surface Hub

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 19:17
  • Просмотров: 102

Руди Хейн, главный архитектор Microsoft Store, только что сделал важное заявление. Сотрудник Microsoft заявил, что новый Microsoft Store теперь доступен на HoloLens и на Surface Hub.

Доступность на этих платформах означает, что новый Microsoft Store теперь работает на основных платформах Microsoft. Он был выпущен в Windows 10 еще в ноябре 2021 года, поэтому прошло около полугода, прежде чем он попал в HoloLens и Surface Hub. Конечно, учитывая, что HoloLens работает под управлением Windows Holographic, а Surface Hub – под управлением Windows 10 Team, эти две платформы сильно отличаются от обычных ПК с Windows. Тем не менее, неудивительно, что Microsoft потребовалось некоторое время для полноценного релиза нового Microsoft Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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