Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft Store для Windows 10 и Windows 11
-
- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 19:59
- Просмотров: 103
Приложение Microsoft Teams теперь официально доступно для загрузки в Microsoft Store для Windows 10 и Windows 11, как сообщил руководитель программы Microsoft Group Мик Черномордиков в своём Twitter-аккаунте.
Это событие произошло через несколько недель после того, как Microsoft сообщила о скором появлении приложения в магазине, включив его в дорожную карту Microsoft 365. Тем не менее, если вы хотите использовать версию приложения из магазина, важно отметить, что она поддерживает только рабочие и учебные учетные записи в Windows 11. Однако в Windows 10 приложение поддерживает все учетные записи, включая потребительские.
Если вы ожидаете, что версия Teams из магазина будет работать иначе, чем версия, которую можно загрузить с веб-сайта Microsoft, то это не так. В тестах на Windows 11 приложение не отличается от той версии, которую Microsoft предлагает загрузить вручную, вплоть до номера версии (1.5.00.11163.)
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14245
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085