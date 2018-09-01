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Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft Store для Windows 10 и Windows 11

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 19:59
  • Просмотров: 103

Приложение Microsoft Teams теперь официально доступно для загрузки в Microsoft Store для Windows 10 и Windows 11, как сообщил руководитель программы Microsoft Group Мик Черномордиков в своём Twitter-аккаунте.



Это событие произошло через несколько недель после того, как Microsoft сообщила о скором появлении приложения в магазине, включив его в дорожную карту Microsoft 365. Тем не менее, если вы хотите использовать версию приложения из магазина, важно отметить, что она поддерживает только рабочие и учебные учетные записи в Windows 11. Однако в Windows 10 приложение поддерживает все учетные записи, включая потребительские.

Если вы ожидаете, что версия Teams из магазина будет работать иначе, чем версия, которую можно загрузить с веб-сайта Microsoft, то это не так. В тестах на Windows 11 приложение не отличается от той версии, которую Microsoft предлагает загрузить вручную, вплоть до номера версии (1.5.00.11163.)

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
onmsft.com
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