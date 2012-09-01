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Теперь вы можете прочитать более 2000 отзывов о товарах в Microsoft Store

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Сегодня, 18:36
  • Просмотров: 0

Руди Хейн, главный архитектор Microsoft Store, поделился странной информацией о Microsoft Store в Windows 10 и Windows 11. Как оказалось, Microsoft Store с трудом подсчитывал 2000 отзывов, что приводило к неправильному количеству отзывов.



После необходимого исправления Microsoft Store теперь показывает правильное количество отзывов для конкретного приложения или игры. Это долгожданное изменение, которое поможет пользователям лучше оценивать популярность конкретного продукта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net]
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