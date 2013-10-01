Microsoft объясняет, как работает стороннее выставление счетов в Microsoft Store

При совершении покупки в приложении с помощью альтернативной платформы выставления счетов любая платежная информация, сохраненная на платформе оплаты в приложении Microsoft, не будет доступна для использования. Подарочные карты Microsoft и кредиты магазина также не применяются к покупкам в приложениях с помощью альтернативных платформ выставления счетов.

Конкретная используемая вами платежная платформа определяет, кто обеспечивает безопасность вашей покупки, обрабатывает ваш платеж, хранит любую платежную информацию и обеспечивает поддержку клиентов при покупке, включая любые возвраты средств.



По всем вопросам оплаты с помощью альтернативной платежной платформы мы рекомендуем обращаться к издателю приложения.