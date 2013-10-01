Microsoft объясняет, как работает стороннее выставление счетов в Microsoft Store
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 16:50
- Просмотров: 96
Приложение Microsoft Store для Windows 10 и Windows 11 поддерживает сторонние системы выставления счетов, позволяя клиентам оплачивать приложения, игры и покупки в приложениях, используя альтернативные платежные платформы. Некоторые разработчики используют такие решения, чтобы не платить Microsoft комиссию за обработку. Однако Microsoft не может обеспечить тот же уровень обслуживания, если клиенты решают не использовать ее систему выставления счетов. Чтобы избежать путаницы и помочь пользователям лучше понять, как работает система, Microsoft опубликовала подробный FAQ.
По данным Microsoft, сторонние платежные системы имеют множество ограничений в Microsoft Store. Например, клиенты не могут использовать подарочные карты и кредиты магазина. Кроме того, правила, установленные в семейных настройках Xbox и приложениях Microsoft Family Safety, не применяются к покупкам в приложениях, обрабатываемым сторонней системой (такие платежи также не будут отображаться в вашей истории расходов).
При совершении покупки в приложении с помощью альтернативной платформы выставления счетов любая платежная информация, сохраненная на платформе оплаты в приложении Microsoft, не будет доступна для использования. Подарочные карты Microsoft и кредиты магазина также не применяются к покупкам в приложениях с помощью альтернативных платформ выставления счетов.
Те, кто отказывается от выставления счетов Microsoft, не могут рассчитывать на то, что софтверный гигант решит проблемы, такие как проблемы с оплатой или возвратом средств. Microsoft говорит, что пользователям следует обращаться к издателям или платежной системе с такими вопросами:
Конкретная используемая вами платежная платформа определяет, кто обеспечивает безопасность вашей покупки, обрабатывает ваш платеж, хранит любую платежную информацию и обеспечивает поддержку клиентов при покупке, включая любые возвраты средств.
По всем вопросам оплаты с помощью альтернативной платежной платформы мы рекомендуем обращаться к издателю приложения.
По всем вопросам оплаты с помощью альтернативной платежной платформы мы рекомендуем обращаться к издателю приложения.
В документе также уточняется, что пользователи могут свободно переключать свои платежные платформы для существующих подписок, если разработчик приложения предоставляет альтернативный метод выставления счетов. Однако все ваши текущие подписки останутся на платежной платформе Microsoft, если вы не отмените или не измените их явным образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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