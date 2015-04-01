Исходный код Windows XP якобы утёк в сеть
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- Категория: Windows XP
- Дата: Сегодня, 17:29
- Просмотров: 63
Исходный код Windows XP SP1 и других версий операционной системы якобы утёк в сеть сегодня.
Источник утечки утверждает, что потратил последние два месяца на сборку коллекции утекшего исходного кода Microsoft. Эта коллекция размером 43 ГБ была выпущена сегодня в виде торрента на форуме 4chan.
В этот торрент включен предполагаемый исходный код для Windows XP и Windows Server 2003, а также ассортимент еще более старых версий операционной системы.
Содержимое торрента включает:
• MS DOS 3.30;
• MS DOS 6.0;
• Windows 2000;
• Windows CE 3;
• Windows CE 4;
• Windows CE 5;
• Windows Embedded 7;
• Windows Embedded CE;
• Windows NT 3.5;
• Windows NT 4;
Торрент также включает в себя папку с мультимедиа, содержащую причудливую коллекцию видеофильмов о теории заговора о Билле Гейтсе.
Помимо торрента, в сети также распространяется небольшой файл 7zip размером 2.9 ГБ, содержащий только исходный код для Windows XP и Windows Server 2003.
Источник заявляет, что исходный код Windows XP передавался в частном порядке между хакерами в течение многих лет, но сегодня был впервые опубликован публично.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bleepingcomputer.com
bleepingcomputer.com
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