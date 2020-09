Windows XP имела тему оформления в стиле Mac

Microsoft создала секретную тему Windows XP, которая сделала операционную систему больше похожей на Mac. Недавняя утечка исходного кода Windows XP выявила раннюю работу Microsoft над операционной системой и некоторые неизданные темы, которые компания создала во время ранней разработки XP еще в 2000 году.



Одна из них помечена как «Candy» и имеет дизайн, очень напоминающий интерфейс Apple Aqua, который был впервые представлен на Macworld Conference & Expo в 2000 году. Хотя тема не завершена, кнопка «Пуск» в Windows XP, различные кнопки и элементы пользовательского интерфейса явно тематически соответствуют Apple Aqua.

На прошлой неделе в сеть утёк исходный код Windows XP.Покопавшись в коде, The Verge обнаружил, что у Microsoft была секретная, неизданная тема Windows XP, которая выглядела точно так же, как интерфейс Apple Aqua из 2000 года.Вот комментарий The Verge:Эта тема никогда не была выпущена для широкой публики и, возможно, использовалась в качестве заполнителя для движка темы. Единственное описание темы гласит: «Whistler skin with eye candy». Тема предназначена только для внутреннего использования.Узнать другие подробности можно здесь