Инсайдеры Xbox теперь могут вернуться к использованию игровых изображений Xbox 360 на Xbox One и Xbox Series X|S
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- Категория: Xbox 360
- Дата: Вчера, 16:05
- Просмотров: 164
Несмотря на то, что консоль Xbox 360 уже серьёзно устарела, многие геймеры с любовью вспоминают те дни, несмотря на «Красное кольцо смерти», которое преследовало более ранние устройства. В последнее время множество владельцев Xbox One и Xbox Series X|S просят Microsoft вернуться игровым изображениям Xbox 360.
Что ж, ведущий инженер Xbox Иден Мари обратила на это внимание и выполнила просьбу. Сегодня она сказала, что инсайдеры Xbox в кольце Alpha - Skip Ahead увидят новую опцию в разделе «Изменить изображение игрока» своих профилей.
Hey all, I know a bunch of you were asking for a way to go back to your Xbox 360 gamerpic. Exploration Time to the rescue!— Eden Marie (@neonepiphany) September 21, 2021
If you're an Alpha Skip Ahead Insider, you may need to reboot your console, but starting today you'll find a new option in your "change gamerpic" screen. pic.twitter.com/YWijIJR2HE
Там должна появиться ваше игровое изображение Xbox 360, и вы сможете его выбрать. К счастью, Иден также исправила их отображение на современных консолях несколько недель назад, поэтому они должны отлично смотреться на вашем телевизоре.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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