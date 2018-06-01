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Инсайдеры Xbox теперь могут вернуться к использованию игровых изображений Xbox 360 на Xbox One и Xbox Series X|S

  • Категория: Xbox 360
  • Дата: Вчера, 16:05
  • Просмотров: 164

Несмотря на то, что консоль Xbox 360 уже серьёзно устарела, многие геймеры с любовью вспоминают те дни, несмотря на «Красное кольцо смерти», которое преследовало более ранние устройства. В последнее время множество владельцев Xbox One и Xbox Series X|S просят Microsoft вернуться игровым изображениям Xbox 360.

Что ж, ведущий инженер Xbox Иден Мари обратила на это внимание и выполнила просьбу. Сегодня она сказала, что инсайдеры Xbox в кольце Alpha - Skip Ahead увидят новую опцию в разделе «Изменить изображение игрока» своих профилей.



Там должна появиться ваше игровое изображение Xbox 360, и вы сможете его выбрать. К счастью, Иден также исправила их отображение на современных консолях несколько недель назад, поэтому они должны отлично смотреться на вашем телевизоре.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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