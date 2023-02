Некоторые игры скоро будут удалены из Xbox 360 Marketplace

Если вы все еще владеете и пользуетесь консолью Xbox 360, возможно, вам стоит запастись некоторыми цифровыми играми в ближайшее время. Microsoft опубликовала новую страницу поддержки Xbox, на которой говорится, что длинный список игр и связанный с ними контент DLC будут удалены из Xbox 360 Marketplace, начиная с 7 февраля.Страница поддержки содержит ссылки на игры, которые будут удалены в каждой стране и территории. Список игр, которые будут сняты с продажи на рынке США, включает:• Aegis Wing;• Assassin's Creed Brotherhood;• Assassin's Creed III;• Assassin's Creed IV;• Assassin's Creed Liberation HD;• Blood of the Werewolf;• Blue Dragon;• Breakdown;• Call of Duty: Advanced Warfare;• Call of Duty: Ghosts;• Castle Crashers;• Cloning Clyde;• Counter-Strike: GO;• Dark Souls;• Darksiders II;• DAYTONA USA;• Defense Grid;• Eets: Chowdown;• Far Cry 2;• Final Fight: DblImpact;• Iron Brigade;• Jeremy McGrath's Offroad;• Jet Set Radio;• Left 4 Dead;• Left 4 Dead 2;• LIMBO;• Lost Odyssey;• Mass Effect 2;• MONOPOLY DEAL;• Mutant Blobs Attack;• N+;• Outpost Kaloki X;• Peggle 2;• Phantom Breaker: Battle Grounds;• Prince of Persia;• R.U.S.E.;• Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.;• Skate 2;• South Park: The Stick of Truth;• Spelunky;• Splinter Cell Conviction;• Star Wars Battlefront;• Star Wars KOTOR 2;• The Orange Box;• The Raven Episode 1;• The Witcher 2;На странице отмечается, что если вы приобрели игру в Xbox 360 Marketplace, вы можете удалить ее с жесткого диска и заново загрузить из магазина в любое время.В настоящее время неизвестно, будут ли игры из этого списка также недоступны на консолях Xbox One и Xbox Series X|S для игры через обратную совместимость. Многие из этих игр Xbox 360 также недоступны для продажи в цифровом виде на новых консолях Microsoft, поэтому вполне возможно, что некоторые игры Xbox 360 могут полностью исчезнуть из продажи после 7 февраля.Узнать другие подробности можно здесь