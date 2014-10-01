Некоторые игры скоро будут удалены из Xbox 360 Marketplace
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- Категория: Xbox 360
- Дата: Сегодня, 03:18
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Если вы все еще владеете и пользуетесь консолью Xbox 360, возможно, вам стоит запастись некоторыми цифровыми играми в ближайшее время. Microsoft опубликовала новую страницу поддержки Xbox, на которой говорится, что длинный список игр и связанный с ними контент DLC будут удалены из Xbox 360 Marketplace, начиная с 7 февраля.
Страница поддержки содержит ссылки на игры, которые будут удалены в каждой стране и территории. Список игр, которые будут сняты с продажи на рынке США, включает:
• Aegis Wing;
• Assassin's Creed Brotherhood;
• Assassin's Creed III;
• Assassin's Creed IV;
• Assassin's Creed Liberation HD;
• Blood of the Werewolf;
• Blue Dragon;
• Breakdown;
• Call of Duty: Advanced Warfare;
• Call of Duty: Ghosts;
• Castle Crashers;
• Cloning Clyde;
• Counter-Strike: GO;
• Dark Souls;
• Darksiders II;
• DAYTONA USA;
• Defense Grid;
• Eets: Chowdown;
• Far Cry 2;
• Final Fight: DblImpact;
• Iron Brigade;
• Jeremy McGrath's Offroad;
• Jet Set Radio;
• Left 4 Dead;
• Left 4 Dead 2;
• LIMBO;
• Lost Odyssey;
• Mass Effect 2;
• MONOPOLY DEAL;
• Mutant Blobs Attack;
• N+;
• Outpost Kaloki X;
• Peggle 2;
• Phantom Breaker: Battle Grounds;
• Prince of Persia;
• R.U.S.E.;
• Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.;
• Skate 2;
• South Park: The Stick of Truth;
• Spelunky;
• Splinter Cell Conviction;
• Star Wars Battlefront;
• Star Wars KOTOR 2;
• The Orange Box;
• The Raven Episode 1;
• The Witcher 2;
На странице отмечается, что если вы приобрели игру в Xbox 360 Marketplace, вы можете удалить ее с жесткого диска и заново загрузить из магазина в любое время.
В настоящее время неизвестно, будут ли игры из этого списка также недоступны на консолях Xbox One и Xbox Series X|S для игры через обратную совместимость. Многие из этих игр Xbox 360 также недоступны для продажи в цифровом виде на новых консолях Microsoft, поэтому вполне возможно, что некоторые игры Xbox 360 могут полностью исчезнуть из продажи после 7 февраля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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