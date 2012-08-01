Microsoft заявляет, что Xbox 360 Marketplace все еще будет работать после мая 2023 года

Мы закрываем Xbox 360 Marketplace в течение следующего года, поэтому рекомендуем вам приобрести любые игры Xbox 360 или DLC до мая 2023 года

Это сообщение было опубликовано по ошибке, и мы можем подтвердить, что Xbox 360 Marketplace не закроется в мае 2023 года.