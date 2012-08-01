Microsoft заявляет, что Xbox 360 Marketplace все еще будет работать после мая 2023 года
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- Категория: Xbox 360
- Дата: Вчера, 20:59
- Просмотров: 122
Ранее на этой неделе Microsoft подтвердила, что ряд старых цифровых игр Xbox 360 будет удален из Xbox 360 Marketplace, начиная с 7 февраля. После публикации этого поста на сайте поддержки ненадолго появился еще один, прежде чем он был удален:
Мы закрываем Xbox 360 Marketplace в течение следующего года, поэтому рекомендуем вам приобрести любые игры Xbox 360 или DLC до мая 2023 года
Прежде чем все нынешние владельцы Xbox 360 начнут паниковать, Microsoft уточнила, что пост на странице поддержки был на неверным. Twitter-аккаунт Gematsu опубликовал ответ представителя Microsoft, который гласит:
Это сообщение было опубликовано по ошибке, и мы можем подтвердить, что Xbox 360 Marketplace не закроется в мае 2023 года.
В том же сообщении владельцам Xbox 360 напомнили, что ранее опубликованный список игр, DLC и внутриигрового контента все равно будет удален из Marketplace на следующей неделе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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