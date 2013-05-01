В сеть попали характеристики графических процессоров PlayStation 5 и Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:29
- Просмотров: 201
YouTube-канал «Digital Foundry» предоставил информацию по поводу графических процессоров PlayStation 5 и Xbox Series X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
eurogamer.net
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