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Microsoft добавила Grand Theft Auto V в Xbox Game Pass for Console

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:39
  • Просмотров: 148


Cервис Xbox Game Pass начал 2020 год с добавления игры Grand Theft Auto V.

Xbox Game Pass - это ежемесячный сервис, который дает игрокам доступ к каталогу из более чем 100 цифровых игр, включая игры на Xbox One и Xbox 360. Кроме того, вы получите скидки на игры и связанные с ними дополнения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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