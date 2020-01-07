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Подписчики Xbox Game Pass получат несколько других игр в январе 2020 года

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 18:32
  • Просмотров: 80


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

• Frostpunk;
• FTL: Faster Than Light;

Вот список игр для консолей:

• Frostpunk: Console Edition;
• Sword Art Online: Fatal Bullet;
• Tekken 7;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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