Набор портов консоли Xbox Series X

Компания AMD анонсировала немало интересных продуктов на CES 2020, в том числе новые мобильные процессоры Ryzen 4000 и 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X. Некоторые зоркие зрители заметили, что, когда компания говорила о своем партнерстве с Microsoft по разработке Xbox Series X, она показала порты, которые будут на задней панели консоли.Компания поспешно опровергла утверждения, заявив, что рендеры были взяты с веб-сайта, а не от Microsoft. Теперь, чтобы положить конец предположениям, ресурс Thurrott.com пролил некоторый свет на этот вопрос с помощью информации, поступающей от внутренних источников в Microsoft. Как обычно, тем не менее, стоит отметить, что могут быть изменения к моменту релиза Xbox Series X.Согласно источникам, задняя панель консоль имеет два USB-порта SuperSpeed Type-A, порт HDMI, Ethernet, оптический звук и порт для адаптера питания. В отчете также упоминается порт, который может служить для отладки, хотя нет единодушного подтверждения его назначения. Задняя часть консоли также имеет вентиляционные отверстия. Между тем, есть еще один порт USB Type-A на передней панели консоли.Стоит отметить, что изображение выше показывает общую схему расположения портов на реальном оборудовании.