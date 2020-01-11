Игры Xbox Game Studios будут выпускаться на обоих поколениях Xbox в ближайшие два года

По мере выхода нашего контента в течение следующего года, двух лет, все наши игры, вроде ПК, будут охватывать это семейство устройств. Мы хотим быть уверены, что если кто-то инвестирует в Xbox между этим моментом и [Series X], то он чувствует, что сделал хорошую инвестицию, и что мы готовы предоставить ему контент.

Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, в интервью ресурсу MCVUK заявил, что, в отличие от предыдущих консольных циклов, владельцы аппаратного обеспечения текущего поколения не будут немедленно лишены возможности играть в новые игры, разрабатываемые Xbox Game Studios. Этот перекрестный период будет продолжаться в течение следующих двух лет (до 2021 года включительно).Таким образом, если вы являетесь владельцем Xbox One, который не намерен немедленно переходить на новое оборудование, вы будете охвачены, так как следующие два года игры по-прежнему будут воспроизводиться на вашей Xbox One.Узнать другие подробности можно здесь