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Microsoft готовится к E3 2020

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 12:48
  • Просмотров: 136


Фил Спенсер заявил, что Microsoft готовится к E3 2020.

Microsoft готовится к E3 2020


Можно предположить, что Microsoft уделит внимание Xbox Series X, эксклюзивным играм от различных студий и многому другому.

Стоит отметить, что Sony пропустит E3 2020.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
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