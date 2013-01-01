Microsoft открыла веб-страницу обоев для консолей Xbox One
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 14:02
- Просмотров: 114
Компания Microsoft открыла веб-страницу на официальном веб-сайте Xbox, посвященную размещению абсолютно огромного количества обоев, предназначенных для использования на консолях Xbox One.
Владельцы Xbox One уже некоторое время могут настраивать обои на своих консолях (просто перенесите любое изображение на Xbox One через USB-накопитель), но Microsoft не предоставила слишком много официальных изображений для геймеров.
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