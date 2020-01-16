Подписчики Xbox Game Pass for PC получат несколько новых игр в ближайшее время
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:49
- Просмотров: 93
Подписчики Xbox Game Pass for PC получат несколько новых игр.
Вот список игр для ПК:
• Children of Morta;
• A Plague Tale: Innocence;
• Gris;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 3
Гостей: 22
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy LulaIrish8633
Пользователей: 3
Гостей: 22
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+10Новостей: 11260
+2Комментариев: 39403
+7Пользователей: 9226