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Подписчики Xbox Game Pass for PC получат несколько новых игр в ближайшее время

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:49
  • Просмотров: 93


Подписчики Xbox Game Pass for PC получат несколько новых игр.

Вот список игр для ПК:

• Children of Morta;
• A Plague Tale: Innocence;
• Gris;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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