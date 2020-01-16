Microsoft удалит некоторые игры из Xbox Game Pass
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:22
- Просмотров: 98
Компания Microsoft удалит некоторые игры из Xbox Game Pass.
Вот список данных игр:
• Tomb Raider: Definitive Edition;
• Middle-earth: Shadow of Mordor;
• Resident Evil 4;
• Saints Row: The Third;
• Tom Clancy’s The Division;
Вот игры, которые стали доступны сегодня:
• Children of Morta;
• Tekken 7;
Feels like just the other day these games were "coming soon." they grow up so fast pic.twitter.com/zV2trtcQXL— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 16, 2020
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 1
Гостей: 23
Роботы: Mail Ru Yandex Google
DavidFlozy
Пользователей: 1
Гостей: 23
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+10Новостей: 11260
+2Комментариев: 39403
+7Пользователей: 9226