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Microsoft удалит некоторые игры из Xbox Game Pass

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:22
  • Просмотров: 98


Компания Microsoft удалит некоторые игры из Xbox Game Pass.

Вот список данных игр:

• Tomb Raider: Definitive Edition;
• Middle-earth: Shadow of Mordor;
• Resident Evil 4;
• Saints Row: The Third;
• Tom Clancy’s The Division;

Вот игры, которые стали доступны сегодня:

• Children of Morta;
• Tekken 7;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • -1
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