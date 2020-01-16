Xbox Console Streaming теперь доступна на всех рынках Xbox One
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 14:05
- Просмотров: 97
Команда Xbox рада начать 2020 год с важного обновления для Xbox Console Streaming (Preview)!
Инсайдеры Xbox во всех странах, где поддерживается Xbox One, могут попробовать предварительную версию и помочь сформировать будущее потоковой игры, начиная с сегодняшнего дня. Это означает, что вы можете попробовать Xbox Console Streaming (Preview)!
Xbox Console Streaming — это новая системная функция, которая позволяет вам играть в свои собственные и установленные игры Xbox One, включая игры Xbox Game Pass, на вашем телефоне или планшете Android, транслируемые с домашней консоли. Microsoft рассматривает публичную предварительную версию как важный шаг на пути к потоковой передаче игр игрокам Xbox по всему миру! Microsoft учится у таких инсайдеров Xbox, как вы, когда вы участвуете в этих новых технологиях.
Команда Xbox довольна и воодушевлена ответом тех инсайдеров Xbox в США и Великобритании, которые участвовали с момента запуска в октябре. Сообщество предоставило бесценную обратную связь, которая уже улучшила опыт. И Microsoft продолжает развёртывать улучшения в течение предварительной версии. Фактически, инсайдеры Xbox, присоединившиеся к Microsoft сегодня, скоро получат выгоду от последних улучшений в предстоящем обновлении. Компания рассчитывает получить еще больше отзывов от более широкого круга игроков в самых разных средах со всего мира!
Если вы хотите присоединиться к программе Xbox Insider, чтобы помочь протестировать Xbox Console Streaming (Preview), вы можете найти дополнительную информацию здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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