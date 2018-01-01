Microsoft возится с разделом «Игры и приложения» на Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 20:00
- Просмотров: 97
Компания Microsoft пытается изменить способ отображения загрузок и обновлений в разделе «Игры и приложения».
Последнее обновление кольца Xbox Alpha смещает некоторые параметры боковой панели в отдельный раздел, как показано выше. Оттуда вы можете перемещаться по всей библиотеке и приложениям, а также по играм Xbox Game Pass, Games with Gold и даже EA Access, если вы являетесь частью этой службы.
Ниже также есть новый раздел «Управление», который обеспечивает быстрый доступ к опциям, ранее скрытым в меню настроек. Вы можете быстро управлять хранилищем, освобождать пространство, получать доступ к обновлениям и включать автоматические обновления и удаленные установки.
Установка игры из любого источника дает вам более подробную подсказку, которую Microsoft уже давно использует для игр Xbox Game Pass.
Как только вы нажмете «Установить», она появится в разделе очереди, который очень похож на предыдущую очередь, доступную из боковой панели. В любом случае, вы все равно сможете видеть процесс загрузки, над кругом распределения памяти в левом нижнем углу.
Стоит отметить, что изменения, кажется, немного ускорили начальную скорость загрузки инструмента «Игры и приложения».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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