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Microsoft возится с разделом «Игры и приложения» на Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:00
  • Просмотров: 97


Компания Microsoft пытается изменить способ отображения загрузок и обновлений в разделе «Игры и приложения».



Последнее обновление кольца Xbox Alpha смещает некоторые параметры боковой панели в отдельный раздел, как показано выше. Оттуда вы можете перемещаться по всей библиотеке и приложениям, а также по играм Xbox Game Pass, Games with Gold и даже EA Access, если вы являетесь частью этой службы.



Ниже также есть новый раздел «Управление», который обеспечивает быстрый доступ к опциям, ранее скрытым в меню настроек. Вы можете быстро управлять хранилищем, освобождать пространство, получать доступ к обновлениям и включать автоматические обновления и удаленные установки.

Установка игры из любого источника дает вам более подробную подсказку, которую Microsoft уже давно использует для игр Xbox Game Pass.





Как только вы нажмете «Установить», она появится в разделе очереди, который очень похож на предыдущую очередь, доступную из боковой панели. В любом случае, вы все равно сможете видеть процесс загрузки, над кругом распределения памяти в левом нижнем углу.

Стоит отметить, что изменения, кажется, немного ускорили начальную скорость загрузки инструмента «Игры и приложения».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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