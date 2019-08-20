SK Telecom и Microsoft расширили Project xCloud Preview в Южной Корее
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 99
Microsoft и южнокорейская SK Telecom продолжают совместную работу по тестированию Project xCloud в сетях LTE и 5G. Оператор заявил, что расширяет доступность программы для большего числа участников, и это поможет компании протестировать и оптимизировать ее для своей сети 5G.
На данный момент программа публичной предварительной версии Project xCloud доступна для пользователей в США и Великобритании, а также в Южной Корее. Что особенно интересно, так это более широкое использование xCloud в стране — геймеры тратят на игры примерно на 75% больше времени, чем в США и Великобритании, и возвращаются к этим играм в три раза чаще.
В дополнение к приглашению большего числа беспроводных клиентов на платформу, две компании также расширяют количество игр, доступных в предварительной версии, с 29 до 85. Некоторые из этих игр будут включать те, что были разработаны в округе, в том числе Black Desert и Tera.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
sktelecom.com
sktelecom.com
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