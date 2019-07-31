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Project xCloud Preview получил более 10 новых игр

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:12
  • Просмотров: 76


Project xCloud Preview получил более 10 новых игр, сервис, который приносит игры Xbox на мобильные телефоны благодаря потоковой передаче в облаке. Эти новые игры пополняют коллекцию из 50 уже существующих игр для тех, кто был приглашен играть в сервис.

Вот полный список новых игр:

• Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Episodes 1-5);
• Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episodes 1-5);
• Destiny 2;
• Halo: The Master Chief Collection;
• GoNNER – BLÜEBERRY Edition;
• Portal Knights;
• Sid Meier’s Civilization VI;
• Kingdom Two Crowns;
• Sparklite;
• SUPERHOT;
• The Surge;
• The Wolf Among Us;
• Tracks – The Train Set Game;
• Train Sim World 2019;
• The Surge;
• Wasteland 2: Directors Cut;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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