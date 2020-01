Project xCloud Preview получил более 10 новых игр, сервис, который приносит игры Xbox на мобильные телефоны благодаря потоковой передаче в облаке. Эти новые игры пополняют коллекцию из 50 уже существующих игр для тех, кто был приглашен играть в сервис.Вот полный список новых игр:• Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Episodes 1-5);• Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episodes 1-5);• Destiny 2;• Halo: The Master Chief Collection;• GoNNER – BLÜEBERRY Edition;• Portal Knights;• Sid Meier’s Civilization VI;• Kingdom Two Crowns;• Sparklite;• SUPERHOT;• The Surge;• The Wolf Among Us;• Tracks – The Train Set Game;• Train Sim World 2019;• The Surge;• Wasteland 2: Directors Cut;Узнать другие подробности можно здесь