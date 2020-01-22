Подписчики Xbox Game Pass for Console получат несколько новых игр
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:58
- Просмотров: 77
Подписчики Xbox Game Pass for Console получат несколько новых игр.
Вот список игр для консоли:
• A Plague Tale: Innocence;
• Indivisible;
•Sea Salt;
•Fishing Sim World: Pro Tour;
Вот список недавно добавленных игр:
• Children of Morta доступна для консоли и ПК;
• Frostpunk доступна для консоли и ПК;
• Grand Theft Auto: V доступна для консоли;
• Sword Art Online: Fatal Bullet доступна для консоли;
• Tekken 7 доступна для консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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