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Подписчики Xbox Game Pass for Console получат несколько новых игр

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:58
  • Просмотров: 77


Подписчики Xbox Game Pass for Console получат несколько новых игр.

Вот список игр для консоли:

• A Plague Tale: Innocence;
• Indivisible;
•Sea Salt;
•Fishing Sim World: Pro Tour;

Вот список недавно добавленных игр:

• Children of Morta доступна для консоли и ПК;
• Frostpunk доступна для консоли и ПК;
• Grand Theft Auto: V доступна для консоли;
• Sword Art Online: Fatal Bullet доступна для консоли;
• Tekken 7 доступна для консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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