Project xCloud Preview будет доступен в Канаде с 29 января
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:57
- Просмотров: 124
Компания Microsoft объявила, что Project xCloud будет доступен в Канаде с 29 января.
Project xCloud позволяет транслировать игры из любого места, в настоящее время только на телефоны Android. На данный момент у Microsoft есть библиотека из более чем 50 игр, доступных для игры, с последними дополнениями, такими как Halo: The Master Chief Collection, Destiny 2 и многими другими. И пока сервис имеет статус предварительной версии, они все бесплатны.
Project xCloud можно использовать только по приглашениям, но вы можете зарегистрироваться, чтобы запросить приглашение здесь. Полный список игр доступен здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
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