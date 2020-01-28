Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в феврале
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:04
- Просмотров: 94
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• TT Isle of Man;
• Call of Cthulhu;
• Fable Heroes ;
• Star Wars Battlefront;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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Cedrickkeync Илья DavidFlozy
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