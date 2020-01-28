Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в феврале

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:04
  • Просмотров: 94


Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• TT Isle of Man;
• Call of Cthulhu;
• Fable Heroes ;
• Star Wars Battlefront;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе следующего года

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе следующего года

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале текущего года

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале текущего года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 3
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync Илья DavidFlozy
+10  
Новостей: 11308
+0  
Комментариев: 39404
+26  
Пользователей: 9350