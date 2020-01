Microsoft анонсировала February Update для Xbox One

Когда Microsoft вступает в новый год, команда Xbox усердно работает над концептуализацией и тестированием новых функций, основанных на ваших ценных отзывах. Начиная с прошлой недели, инсайдеры Xbox в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha начали видеть несколько новых функций, над которыми компания работает, на их консолях Xbox One, с дополнительными возможностями, которые будут доступны на этой неделе всем инсайдерам. Вот краткое изложение того, что нового в February Insider Update (#2002):В February Insider Update (#2002) компания выпускает новый, оптимизированный интерфейс домашней страницы Xbox One для всех пользователей Xbox в преддверии его полного публичного релиза в следующем месяце! Ваши отзывы с момента начала тестирования этих улучшений для домашней страницы оказались неоценимыми для создания опыта, который чувствует себя более отзывчивым, держит ваш любимый контент в центре внимания и позволяет вам погрузиться в игровой процесс быстрее, чем когда-либо. Благодаря новому интерфейсу домашней страницы Microsoft удалила Twists из верхней части в пользу выделенных строк для Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community и Microsoft Store, добавив гибкость в добавлении или удалении строк для индивидуальной настройки.С February Insider Update компания предлагает вам больше возможностей для организации раздела «Мои игры и приложения»! Как Microsoft недавно сообщила, теперь вы найдете группировку контента для облегчения навигации и доступа к вашим играм и приложениям, а также ярлыки для пробных версий и демонстрационных версий, а также упрощенные настройки для упрощения взаимодействия с вашей игровой коллекцией. Следите за полным обзором этих изменений! А пока компании не терпится услышать, что вы думаете.Начиная с #2002, Microsoft предоставляет вам возможность просматривать изображения и анимированные GIF-изображения в беседах с друзьями из Xbox Live на консоли, а также возможность просматривать контент в запросах сообщений, основанных на настройках безопасности сообщений. Теперь изображения, отправленные из мобильного приложения Xbox на iOS или Android или нового приложения Xbox (Beta) для ПК с Windows 10, также будут отображаться на консоли, с дополнительной возможностью просмотра контента в полноэкранном режиме на Xbox One.Члены Xbox Game Pass: мы даем вам дополнительный контроль над тем, какой контент устанавливать при загрузке и воспроизведении игр Xbox Game Pass, которые являются частью большого списка бандлов, например Shenmue I & II. В этом обновлении вы увидите обзор «В этом комплекте» из диалогового окна установки, а также возможность выбрать, какую отдельную игру загрузить и запустить.Теперь вы можете решить, где вы хотите, чтобы уведомления отображались на экране, перейдя в Настройки -> Предпочтения -> Уведомления -> Положение уведомлений по умолчанию. Это вызовет меню, которое позволит вам выбрать предпочтительное место в одном из шести мест на экране, что позволит вам переместить их в сторону, если они в конечном итоге блокируют что-то в играх или приложениях. В то время как ваше предпочтительное местоположение станет новым по умолчанию, обратите внимание, что некоторые игры могут изменить это во время игры для лучшего пользовательского опыта.Благодаря вашим отзывам, компания внесла ряд изменений, чтобы улучшить опыт просмотра Mixer на Xbox One! Во-первых, теперь у вас есть возможность переключить режим чата на «классический чат», который отображает сообщения чата в своем специальном пространстве рядом с потоковым видео. Во-вторых, теперь вы можете вручную выбрать разрешение видео, при котором вы хотите просматривать контент, исходя из ваших предпочтений. Наконец, теперь вы можете увидеть больше информации о стримерах, которые вас интересуют, просматривать их VOD и клипы для просмотра, а также самостоятельно размещать их канал, что облегчает поддержку ваших любимых стримеров и позволяет быть в курсе всего их контента.С существующей функцией управления хранилищем, когда вам не хватает места, ваша Xbox One предлагает вам предложения по освобождению пространства, организуя и отображая, какие игры, приложения и другой контент занимают больше всего места на вашем жестком диске. ВFebruary Insider Update (#2002) Microsoft представляем опцию «Переместить» для пользователей с внешним хранилищем, подключенным к их консоли, что дает вам возможность либо перемещать, либо удалять элементы, чтобы освободить необходимое пространство по желанию.Microsoft всегда работаем над улучшением работы с Xbox, и часть пользователей может также увидеть дополнительные экспериментальные функции, которые здесь не перечислены. Эти функции включены только для части аудитории Xbox Insider, чтобы оценить интерес и собрать отзывы. Ваше участие в Xbox Insider Program помогает компании улучшить контент и функции, находящиеся в процессе разработки, которые появятся в Xbox One.Узнать другие подробности можно здесь