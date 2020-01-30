Microsoft анонсировала Xbox Bounty Program
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 03:38
- Просмотров: 143
Компания Microsoft анонсировала Xbox Bounty Program.
Xbox Bounty Program приглашает геймеров, исследователей безопасности и технологов по всему миру помочь в выявлении уязвимостей в сети и службах Xbox, а также поделиться ими с командой Microsoft Xbox через Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Приемлемые заявки, которые будут обладать четким и кратким proof of concept (POC), могут получить до $20000.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
msrc-blog.microsoft.com
msrc-blog.microsoft.com
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