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Microsoft анонсировала Xbox Bounty Program

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 03:38
  • Просмотров: 143


Компания Microsoft анонсировала Xbox Bounty Program.

Xbox Bounty Program приглашает геймеров, исследователей безопасности и технологов по всему миру помочь в выявлении уязвимостей в сети и службах Xbox, а также поделиться ими с командой Microsoft Xbox через Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Приемлемые заявки, которые будут обладать четким и кратким proof of concept (POC), могут получить до $20000.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
msrc-blog.microsoft.com
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