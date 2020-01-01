Xbox Series X будет поддерживать расширяемое хранилище через выделенный порт
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 22:08
- Просмотров: 90
Несколько недель назад в сеть попали изображения тыловой части консоли Xbox Series X. На изображениях можно было заметить два USB-A, один HDMI, Ethernet, оптический звук и порт для питания.
Помимо этих портов, консоль также имеет длинный прямоугольный, который находится между HDMI и оптическим звуком. Согласно источникам, знакомым с планами Microsoft, порт, по-видимому, является слотом для расширения хранилища.
Обеспечение легкого доступа к расширению хранилища имеет большой смысл, особенно если учесть, что оборудование Series X, вероятно, будет приравниваться к гораздо большим размерам игр. Технология расширяемого хранилища до сих пор неизвестна — есть надежда, что она может обеспечить баланс между высокой емкостью хранилища и быстрым доступом к чтению.
Важно помнить, что, как видно из изображения выше, устройство является всего лишь прототипом. Microsoft может доработать консоль до официального релиза, включая добавление/удаление любого из указанных выше портов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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