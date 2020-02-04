Microsoft анонсировала следующую главу квестов для Xbox Game Pass
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:48
- Просмотров: 98
После того, как 19 декабря завершился последний этап квестов Xbox Game Pass, Microsoft объявила о следующей итерации программы. Теперь игроки могут разблокировать около 90 квестов, получая за это очки. Эти баллы могут быть потрачены через программу Microsoft Rewards.
Как и в прошлый раз, есть несколько различных типов квестов, включая ежедневные, еженедельные и ежемесячные квесты, а также эксклюзивные для тех, кто использует Xbox Game Pass Ultimate. Некоторые из квестов предназначены для всех игр Game Pass, но некоторые все еще посвящены определенным играм, побуждая пользователей пробовать разные вещи.
Эти квесты будут длиться чуть менее одного месяца, до 2 марта, то есть вы можете делать ежемесячные квесты только один раз. Тем не менее, это интересный способ получить вознаграждение за игру.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 2
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+10Новостей: 11350
+0Комментариев: 39405
+25Пользователей: 9511