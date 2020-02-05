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Подписчики Xbox Game Pass получат несколько игр в феврале

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:06
  • Просмотров: 59


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

•Final Fantasy XV;
•Death’s Gambit;
•Wolfenstein: Youngblood;



Вот список игр для консолей:

•Final Fantasy XV;
•Wolfenstein: Youngblood;
•Death Squared;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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