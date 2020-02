Компания Microsoft начала тестировать Project xCloud Preview для пользователей iOS.Чтобы соответствовать политикам App Store, опыт предварительной версии на iOS может отличаться для тех, кто тестировал на Android. Основные различия и вещи, которые нужно знать:• Предварительная версия iOS TestFlight доступна только в США, Великобритании и Канаде;• В отличие от приложения Xbox Game Streaming (Preview) на Android, этот предварительная версия iOS TestFlight предназначена только для Project xCloud и в настоящее время не включает Xbox Console Streaming (Preview);• В соответствии с политикой App Store, предварительная версия iOS TestFlight начнется с игры «Halo: The Master Chief Collection»;• Как и в случае со стандартными сборками iOS TestFlight, у компании очень ограниченная аудитория предварительной версии. В предварительную версию будет приглашено до 10000 тестеров, но компания ожидает, что спрос превысит их возможности, и компания не сможет принять всех кандидатов. Microsoft будет распространять приглашения для участия в порядке очереди;• Из-за того, как работает iOS TestFlight, те, кто принят в предварительную версию iOS TestFlight, не обязательно будут участвовать в ней в течение всего срока предварительной версии. Как уже отмечалось ранее, количество доступных мест ограничено, поэтому для целей тестирования компании может потребоваться перебирать владельцев регистраций, чтобы наилучшим образом использовать доступную аудиторию для тестирования. Это также означает, что даже если вы пропустите первоначальное распределение, вы можете позже получить приглашение принять участие в предварительной версии;Чтобы принять участие в ограниченной предварительной версии iOS TestFlight для Project xCloud, необходимо выполнить следующие технические требования:• Учетная запись Microsoft (MSA), связанная с тегом игрока Xbox;• IPhone или iPad под управлением iOS 13.0 или выше, а также Bluetooth версии 4.0;• Беспроводной контроллер Xbox One с поддержкой Bluetooth. Пожалуйста, обратитесь к этой статье поддержки, если вы не уверены, поддерживает ли ваш контроллер Xbox One технологию Bluetooth;• Доступ к Wi-Fi или мобильному каналу передачи данных, который поддерживает пропускную способность 10 Мбит/с, аналогично потоковому видео. Если вы используете Wi-Fi, Microsoft рекомендует использовать соединение 5 ГГц;стороннее крепление контроллера для геймеров на телефоне. Microsoft сотрудничает с PowerA для совместной разработки нового клипа, который прекрасно работает с беспроводным контроллером Xbox One, который можно приобрести в Microsoft Store за $14.99;Вот как вы можете зарегистрироваться для участия в ограниченном предварительном тестировании TestFlight iOS от Project xCloud:1. Откройте регистрационную ссылку Project xCloud 2. Обновите регистрацию в Project xCloud (Preview) и укажите, что вы являетесь пользователем iOS, в выпадающем меню «Mobile Device Make».1. Обновляя свою регистрацию на iOS, вы запрашиваете доступ к предварительной версии Project xCloud TestFlight. Это не влияет на вашу регистрацию Android. Вы все еще можете играть на своих Android-устройствах.3. Если для тестеров еще есть места, вы получите электронное письмо от TestFlight для Xbox Game Streaming (Preview).1. Откройте это письмо с вашего iOS-устройства, оно содержит ссылку для загрузки TestFlight на ваше iOS-устройство.4. Следуйте инструкциям по установке TestFlight.5. Из приложения TestFlight установите приложение Xbox Game Streaming (Preview).6. Войдите в приложение Xbox Game Streaming (Preview) с помощью MSA.7. Получайте удовольствие и оставляйте отзывы!1. Откройте регистрационную ссылку Project xCloud 2. Зарегистрируйтесь в Project xCloud (Preview) и укажите, что вы являетесь пользователем iOS, в выпадающем меню «Mobile Device Make».1. Выбрав iOS, вы запрашиваете доступ к предварительной версии Project xCloud TestFlight.3. Если для тестеров еще есть места, вы получите электронное письмо от TestFlight для Xbox Game Streaming (Preview).1. Откройте это письмо с вашего iOS-устройства, оно содержит ссылку для загрузки TestFlight на ваше iOS-устройство.4. Следуйте инструкциям по установке TestFlight.5. Из приложения TestFlight установите приложение Xbox Game Streaming (Preview).6. Войдите в приложение Xbox Game Streaming (Preview) с помощью MSA.7. Получайте удовольствие и оставляйте отзывы!Цель компании — предоставить возможность протестировать предварительную версию Project xCloud с помощью TestFlight, использовать ваши отзывы для улучшения технологии и работать с Apple, чтобы предоставить полную предварительную версию большему количеству пользователей iOS. Присоединяйтесь, играйте и расскажите компании о своем опыте!Узнать другие подробности можно здесь