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Microsoft удалит четыре игры из Xbox Game Pass

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 16:19
  • Просмотров: 166


Компания Microsoft удалит четыре игры из Xbox Game Pass.

Вот список данных игр:

• Square Enix Just Cause 4;
• Rise of the Tomb Raider;
• Batman: Return to Arkham;
• Snake Pass;
Илья Источник:
onmsft.com
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