Xbox Game Pass получит новые игры
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:58
- Просмотров: 148
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
•Indivisible;
•Reigns: Game of Thrones;
•Two Point Hospital;
•Wasteland Remastered;
•Yakuza 0;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Snake Pass;
Вот список игр для консолей:
• Ninja Gaiden II;
• Kingdom Hearts III – Xbox One X Enhanced;
• Two Point Hospital – Xbox One X Enhanced;
• Wasteland Remastered – Xbox Play Anywhere;
• Yakuza 0;
• Jackbox Party Pack 3;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Fallout 3;
• Just Cause 4;
• Rise of the Tomb Raider;
• Snake Pass;
• The Elder Scrolls IV: Oblivion;
• Batman: Return to Arkham – Arkam City;
• Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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