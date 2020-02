Xbox Game Pass получит новые игры

здесь

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:•Indivisible;•Reigns: Game of Thrones;•Two Point Hospital;•Wasteland Remastered;•Yakuza 0;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Snake Pass;Вот список игр для консолей:• Ninja Gaiden II;• Kingdom Hearts III – Xbox One X Enhanced;• Two Point Hospital – Xbox One X Enhanced;• Wasteland Remastered – Xbox Play Anywhere;• Yakuza 0;• Jackbox Party Pack 3;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Fallout 3;• Just Cause 4;• Rise of the Tomb Raider;• Snake Pass;• The Elder Scrolls IV: Oblivion;• Batman: Return to Arkham – Arkam City;• Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum;Узнать другие подробности можно здесь