Владельцы консоли Xbox One скоро смогут извлекать диски с помощью контроллера
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 16:01
- Просмотров: 101
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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