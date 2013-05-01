Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Владельцы консоли Xbox One скоро смогут извлекать диски с помощью контроллера

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 101


Консоли Xbox One получили возможность извлекать диск нажатием кнопки на контроллере.

Эта новая функция была опубликована инсайдером Xbox, который заметил команду для извлечения диска в консоли.

Стоит отметить, что обычные пользователи должны получить её в ближайшее время.
Илья Источник:
reddit.com
  • +1
Похожие новости
Пользователи Xbox One получили ещё одну предварительную сборку

Пользователи Xbox One получили ещё одну предварительную сборку

Пользователи Xbox One получат Windows 10 в ближайшее время

Пользователи Xbox One получат Windows 10 в ближайшее время

Официальные характеристики консоли Xbox One

Официальные характеристики консоли Xbox One

Xbox 360 похвастается новым интерфейсом уже этим летом

Xbox 360 похвастается новым интерфейсом уже этим летом

Internet Explorer теперь и на Xbox 360

Internet Explorer теперь и на Xbox 360




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
+10  
Новостей: 11443
+1  
Комментариев: 39411
+0  
Пользователей: 9982