Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в марте

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2020 года.Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:• Batman: The Enemy Within – The Complete Season;• Shantae: Half-Genie Hero;• Castlevania: Lords of Shadow 2;• Sonic Generations;Узнать другие подробности можно здесь