Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в марте
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 21:21
- Просмотров: 51
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Batman: The Enemy Within – The Complete Season;
• Shantae: Half-Genie Hero;
• Castlevania: Lords of Shadow 2;
• Sonic Generations;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 2
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+10Новостей: 11443
+1Комментариев: 39411
+0Пользователей: 9982