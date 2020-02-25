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Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в марте

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 21:21
  • Просмотров: 51


Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2020 года.

Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Batman: The Enemy Within – The Complete Season;
• Shantae: Half-Genie Hero;
• Castlevania: Lords of Shadow 2;
• Sonic Generations;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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