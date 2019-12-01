Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 13:46
- Просмотров: 78
Ларри Гриб и Джейсон Рональд рассказали новую информацию про Xbox Series X.
Вот ключевые моменты нового подкаста:
• Xbox Series X получит audio ray tracing;
• Консоль имеет встроенный SSD;
• Функция быстрого восстановления будет работать даже после перезагрузки консоли;
Предполагается, что Xbox Series X будет выпущена в праздничный сезон 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
majornelson.com
majornelson.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 3
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync DG9
Пользователей: 3
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+10Новостей: 11453
+4Комментариев: 39415
+0Пользователей: 9982