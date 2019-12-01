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Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 13:46
  • Просмотров: 78


Ларри Гриб и Джейсон Рональд рассказали новую информацию про Xbox Series X.

Вот ключевые моменты нового подкаста:

• Xbox Series X получит audio ray tracing;
• Консоль имеет встроенный SSD;
• Функция быстрого восстановления будет работать даже после перезагрузки консоли;

Предполагается, что Xbox Series X будет выпущена в праздничный сезон 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
majornelson.com
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