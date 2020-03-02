Microsoft анонсировала несколько новых контроллеров Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:02
- Просмотров: 142
Компания Microsoft анонсировала несколько новых контроллеров Xbox
Вот описание продукта:
Вооружайтесь беспроводным геймпадом Xbox особой серии Phantom Magenta! Он отличается прозрачным темно-пурпурным дизайном с текстурной поверхностью, обеспечивающей повышенный комфорт. Наслаждайтесь возможностью назначения кнопок и подключения любой совместимой гарнитуры с разъемом 3,5 мм для стереогарнитуры. А благодаря технологии Bluetooth® вы сможете играть в свои любимые игры на компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах с Windows 10.
Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition будет выпущен в мае.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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