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Microsoft может продемонстрировать геймплей с Xbox Series X на AMD Financial Day

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:22
  • Просмотров: 113


Один из пользователей Reddit утверждает, что Microsoft посетит AMD Financial Day, который состоится 5 марта. Компании обсудят свое партнерство, в том числе внедрение AMD технологии DirectX raytracing, которая может быть на 30-50% эффективнее, чем у Nvidia, а также тот факт, что RDNA2, очевидно, разработана исключительно для Microsoft и высокопроизводительных графических процессоров Radeon.

Microsoft и AMD представят несколько разных демонстраций, в том числе безымянную гоночную игру от Turn 10 Studios, демонстрирующую возможности трассировки лучей на оборудовании RDNA2, предположительно Xbox Series X. Компании также расскажут о Variable Rate Shading, а Playground Games объявит о добавлении этой технологии в Forza Horizon 4.

Тем не менее, пожалуй, в первую очередь, компании расскажут о трассировке лучей Azure на основе RDNA2, которая позволяет трассировать лучи на любом устройстве, подключенном к Интернету.

Однако, согласно посту, трассировка лучей в облаке не будет тем, что мы увидим в играх сразу, а будет смотреть в будущее.

Помимо присутствия Microsoft, AMD, по-видимому, представит три новых графических процессора на основе RDNA2, причем топовая карта будет достигать более 18TFLOPS за $999. AMD также прогнозирует 40% -ный рост в годовом исчислении за счёт облачных сервисов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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