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Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:00
  • Просмотров: 68

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

В дополнение к аналогичным консолям Xbox Series X, которые уже были анонсированы, Microsoft также готовит к выпуску Xbox Series S (Lockhart).

Предполагается, что Microsoft представит Lockhart в ближайшее время.

Сообщается, что Lockhart использует Navi с 4TFLOPS. Несмотря на то, что это число ниже, чем у Xbox One X, реальная производительность выше X1X благодаря архитектуре RDNA.

Кроме того, сообщается, что самая дешёвая версия Lockhart (цифровая версия без оптического привода?) будет стоить $300.

Xbox Series S также оснащена Ryzen APU на 4 ГГц и 16 ГБ ОЗУ, 12 ГБ которой выделено для видеокарты, а 4 ГБ – для уровня ОС.
Илья Источник:
m.mydrivers.com
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