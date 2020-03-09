Project xCloud Preview на Android теперь будет показывать игровые трейлеры
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:00
- Просмотров: 91
Сегодня Microsoft объявила, что в приложение Xbox Game Streaming Preview для Android будет показывать трейлеры игр при запуске, чтобы бета-тестерам было легче найти новые игры.
Когда вы откроете приложение Xbox Game Streaming Preview, вы увидите набор трейлеров для пяти различных игр, которые вы можете пролистывать на досуге. Пока вы смотрите трейлер, игра будет загружаться в фоновом режиме, и, если какая-то конкретная игра попадется вам на глаза, вы можете запрыгнуть и поиграть или продолжить поиск чего-то другого.
Стоит отметить, что все поддерживаемые рынки получат это улучшение.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
majornelson.com
majornelson.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 11502
+0Комментариев: 39420
+0Пользователей: 9983