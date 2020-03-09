Project xCloud Preview на Android теперь будет показывать игровые трейлеры

Когда вы откроете приложение Xbox Game Streaming Preview, вы увидите набор трейлеров для пяти различных игр, которые вы можете пролистывать на досуге. Пока вы смотрите трейлер, игра будет загружаться в фоновом режиме, и, если какая-то конкретная игра попадется вам на глаза, вы можете запрыгнуть и поиграть или продолжить поиск чего-то другого.

Сегодня Microsoft объявила, что в приложение Xbox Game Streaming Preview для Android будет показывать трейлеры игр при запуске, чтобы бета-тестерам было легче найти новые игры.Стоит отметить, что все поддерживаемые рынки получат это улучшение.Узнать другие подробности можно здесь