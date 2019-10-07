Изменения в Xbox Insider Hub
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 04:00
- Просмотров: 89
Компания Microsoft анонсировала изменения в Xbox Insider Hub.
XP, списки лидеров и производительность
Продолжая путь к новому опыту Xbox Insider Hub, Microsoft собирается внести изменения, которые повлияют на внешний вид текущего Xbox Insider Hub и его поведение. Как уже упоминалось в предыдущем посте, некоторые из этих частей будут гораздо более заметны, чем другие. Это включает в себя изменения, которые вы увидите, начиная с завтрашнего дня.
Microsoft ценит ваше участие
Microsoft знает, что инсайдеры Xbox ценят XP, и компания тоже! XP — это публичная награда за то, что вы дали обратную связь командам функций и разработчикам игр за то, что вы говорите, что вам нравится и что можно улучшить. Компания предоставила XP для завершения опросов, квестов и подачи хороших ошибок! Многие из вас даже заметили, когда компания с юмором намекнула, что она в курсе, что некоторые люди обходят систему только для того, чтобы получить вознаграждение XP.
Сделать этот XP настолько публичным было стимулом, который компания не собиралась делать. И это создало искусственно большой разрыв между пользователями с наибольшим количеством XP, по сравнению с теми, кто отлично вовлечен, но с более низким общим баллом. Поскольку инсайдеры Xbox являются самыми активными и продолжительными участниками сообщества Xbox, стало ясно, что многолетний участник программы имеет непреодолимое преимущество XP по сравнению с более недавними инсайдерами Xbox.
Изменение, которое компания делает сегодня, включает в себя то, как компания записывает XP и показывает списки лидеров. Большинство из этих изменений происходят внутри уровня сервисов и улучшают общую производительность самого приложения. Однако эти изменения нарушат списки лидеров из-за того, как компания делает сервисный вызов для этих данных. Поскольку Microsoft перемещает XP и будущие системы стимулирования в Xbox Insider Hub, компания почувствовала, что пришло время отказаться от списка лидеров XP в текущей версии приложения.
XP не уходит
Вы все еще можете зарабатывать очки с помощью квестов, опросов и регистрации ошибок! Многие из вас заслужили свое место в топ-слоте глобальной таблицы лидеров благодаря частому участию, качественной обратной связи и прочему. Есть также много новых инсайдеров Xbox, которые активны в Xbox Insider Hub почти каждый день и дают высококачественную обратную связь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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